احدث الأخبار

الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران وسنعمل ما بوسعنا لحماية مصالحنا
أبرز المواد
 إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب
منطقة نجران
 المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها
أبرز المواد
 هازارد بقميص ريال مدريد للمرة الأولى
أبرز المواد
 السودان.. النيابة العامة توجه تهمة “الثراء الحرام” للبشير
أبرز المواد
 الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين
أبرز المواد
 المجلس العسكري السوداني يعلن موعد نتائج “تحقيق الاعتصام”
أبرز المواد
 بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا
أبرز المواد
 بـ”سطحة وميكانيكي”.. بلدية الساحل تطبق “حسن الوفادة” بمبادرة عون
منطقة عسير
 المراكز الصيفية لمحو الأمية تمنح الأمل لمنتسبيها
محليات
 وزير الخارجية الكويتي يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران وسنعمل ما بوسعنا لحماية مصالحنا

الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران وسنعمل ما بوسعنا لحماية مصالحنا

أبرز المواد
إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة

إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة

منطقة مكة المكرمة
أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

منطقة نجران
المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها

المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أبرز المواد

هازارد بقميص ريال مدريد للمرة الأولى

هازارد بقميص ريال مدريد للمرة الأولى
http://almnatiq.net/?p=740336
المناطق - وكالات

بحضور جماهيري “ضخم”، كشف ريال مدريد الإسباني عن نجمه الجديد إيدين هازارد، مساء الخميس، قبل إجراء مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل انتقاله للنادي الملكي.

ونشر حساب النادي الإسباني فيديو “سيلفي” للنجم البلجيكي وهو يرتدي القميص الأبيض لـريال مدريد للمرة الأولى، وخلفه حشود جماهير “الملكي”، التي وجه لهم الجناح الموهوب عبارة “أحبكم”.

وحضر 50 ألف متفرج في استاد سانتياغو بيرنابيو لتحية النجم البلجيكي، الذي انتقل للنادي مقابل 100 مليون يورو.

وفي المؤتمر الصحفي، قال هازارد، إن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قابله في حفل جوائز بلندن، ونصحه بالانتقال لمدريد، مما أعطاه “شعورا جميلا لأن رئيس النادي يريده”، وساعد على اتخاذ قرار الانتقال، وفقا له.

وعن موضوع ركلات الجزاء، أكد هازارد أن قائد الفريق سيرجيو راموس ممتاز بتنفيذ ركلات الجزاء، ولكنه سيكون سعيدا إذا ما طلب منه تنفيذ ركلات الجزاء بالمباريات.

ولم يتم الكشف عن الرقم الذي سيرتديه هازارد مع الفريق، مع احتمالية ارتدائه الرقم 7، أو حتى الرقم 10 في حال تنازل عنه النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وقال هازارد مازحا: “طلبت من زميلي السابق في تشلسي، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، أن يسأل مواطنه مودريتش إن كان مستعدا للتخلي عن الرقم 10 في ريال مدريد”.

روابط ذات صلة

الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران وسنعمل ما بوسعنا لحماية مصالحنا

الجبير: الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران وسنعمل ما بوسعنا لحماية مصالحنا
المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها

المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها
السودان.. النيابة العامة توجه تهمة “الثراء الحرام” للبشير

السودان.. النيابة العامة توجه تهمة “الثراء الحرام” للبشير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*