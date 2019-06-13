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أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

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أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب
http://almnatiq.net/?p=740344
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض، مساء اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي المواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ـ رحمه الله ـ.
وكان في استقبال المعزين صاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وشقيقي المتوفى أصحاب السمو الأمراء عبدالعزيز وفيصل.
وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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