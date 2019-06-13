احدث الأخبار

إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب
منطقة نجران
 المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها
أبرز المواد
 هازارد بقميص ريال مدريد للمرة الأولى
أبرز المواد
 السودان.. النيابة العامة توجه تهمة “الثراء الحرام” للبشير
أبرز المواد
 الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين
أبرز المواد
 المجلس العسكري السوداني يعلن موعد نتائج “تحقيق الاعتصام”
أبرز المواد
 بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا
أبرز المواد
 بـ”سطحة وميكانيكي”.. بلدية الساحل تطبق “حسن الوفادة” بمبادرة عون
منطقة عسير
 المراكز الصيفية لمحو الأمية تمنح الأمل لمنتسبيها
محليات
 وزير الخارجية الكويتي يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان
أبرز المواد
 مجلس هيئة حقوق الإنسان: مليشيا الحوثي الإرهابية خالفت كل الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة

إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة

منطقة مكة المكرمة
أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

منطقة نجران
المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها

المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ وتحالف “دعم الشرعية في اليمن” تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أبرز المواد
هازارد بقميص ريال مدريد للمرة الأولى

هازارد بقميص ريال مدريد للمرة الأولى

أبرز المواد

إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة

إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة
http://almnatiq.net/?p=740349
المناطق - واس

اعتمدت إدارة مرور جدة الخطة المرورية لموسم جدة التي تهدف لدعم نجاح هذا الموسم وإخراجه بالشكل الأمثل الذي يرتقي لطلعات الزوار، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من المصطافين وذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لموسم جدة.
وأوضح المقدم بدر السهيمي أن الخطة المرورية الجديدة ستضمن انسيابية حركة الطرق، والوصول السهل للفعاليات والمناسبات التي تشهدها عروس البحر الأحمر حتى يوم 15 ذو القعدة الموافق 18 يوليو القادم في مختلف الوجهات الرئيسية الخمسة وهي مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأبحر، والواجهة البحرية، والحمراء، وجدة التاريخية.
وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى الوجهات الرئيسية الخمسة لموسم جدة وحولها وفقًا للخطة المرورية ستظل سالكة ومفتوحة، وكذلك من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيرًا إلى أن الطرق من وإلى الوجهات الخمس شهدت تحويلات بسيطة لضمان الإنسيابية الكاملة، أما في كورنيش الواجهة البحرية، فسيتم إغلاق الطريق القادم من الشمال طوال فترة موسم جدة، حيث سيتم تخصيصه للمشاة والحافلات الترددية فقط، بينما سيظل الطريق القادم من الجنوب مفتوحاً أمام جميع المركبات.
وأكد السهيمي أنه تم تخصيص مواقف كافية للسيارات، ففي مدينة الملك عبدالله الرياضية جرى تخصيص مواقف تستوعب أكثر من 12,500 سيارة داخل المدينة الرياضية، وفي أبحر تم تخصيص قرابة 3,800 موقف في جنوب منطقة الفعاليات، وفي الواجهة البحرية تم تخصيص مواقف لأكثر من 8,500 سيارة في شمال وجنوب منطقة الفعاليات المغلقة، وفي الحمراء تم تطوير المساحات المتاحة على طريق الأندلس النازل لتستوعب أكثر من 2,000 سيارة، وفي جدة التاريخية تم الاستعانة بالمساحات المتاحة جنوب ميدان البيعة لتستوعب ما يزيد على 10,000 سيارة.
وأضاف أن الحافلات الترددية ستتولى نقل الزوار من المراكز التجارية إلى مناطق الفعاليات في أيٍ من الوجهات الخمس، حيث تم تمييز كل حافلة بالوجهة الأولى والنهائية لمسارها و تنطلق من مول العرب الحافلات المتجهة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأبحر، وتنطلق من السلام مول الحافلات المتجهة إلى الواجهة البحرية وجدة التاريخية، ومن الرد سي مول تنطلق الحافلات المتجهة إلى الواجهة البحرية، في حين لا تحتاج الحمراء إلى حافلات.
ودعا المقدم السهيمي زوار موسم جدة وجميع المعنيين إلى التعاون مع رجال المرور، واتباع إرشادات المنظمين من أجل الحصول على أعلى مستويات التنظيم، ومنح مدينة جدة المكانة السياحية التي تستحقها وتليق بها، كما دعا سكان الأحياء المجاورة لمناطق الفعاليات إلى اتباع الإرشادات المعطاة لهم، والتي تضمن راحتهم وسهولة وصولهم من وإلى منازلهم.
ونوه بأن اللجنة المنظمة لموسم جدة مستمرة في التواصل مع الجمهور ومساعدتهم في مختلف الأوقات عبر الرسائل النصية القصيرة لتوعيتهم بكل ما يستجد، بالإضافة إلى خدمة المرور عبر الواتس آب على الرقم 0544388188 أو خدمة الواتس آب الخاصة بموسم جدة على الرقم 0122605039، وكذلك عبر حساب المرور السعودي، وحساب موسم جدة على موقع تويتر.

روابط ذات صلة

حالة نادرة.. ولادة “جنين ضأن” بجسمين ورأس واحد و3 آذان في جدة!

حالة نادرة.. ولادة “جنين ضأن” بجسمين ورأس واحد و3 آذان في جدة!
“ديسكو في جدة” يتصدر تريند تويتر

“ديسكو في جدة” يتصدر تريند تويتر
اندلاع حريق داخل ساحات تشليح المركبات التالفة في جدة

اندلاع حريق داخل ساحات تشليح المركبات التالفة في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*