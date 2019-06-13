إدارة مرور جدة تعتمد الخطة المرورية لموسم جدة

المناطق - واس

اعتمدت إدارة مرور جدة الخطة المرورية لموسم جدة التي تهدف لدعم نجاح هذا الموسم وإخراجه بالشكل الأمثل الذي يرتقي لطلعات الزوار، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من المصطافين وذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لموسم جدة.

وأوضح المقدم بدر السهيمي أن الخطة المرورية الجديدة ستضمن انسيابية حركة الطرق، والوصول السهل للفعاليات والمناسبات التي تشهدها عروس البحر الأحمر حتى يوم 15 ذو القعدة الموافق 18 يوليو القادم في مختلف الوجهات الرئيسية الخمسة وهي مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأبحر، والواجهة البحرية، والحمراء، وجدة التاريخية.

وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى الوجهات الرئيسية الخمسة لموسم جدة وحولها وفقًا للخطة المرورية ستظل سالكة ومفتوحة، وكذلك من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيرًا إلى أن الطرق من وإلى الوجهات الخمس شهدت تحويلات بسيطة لضمان الإنسيابية الكاملة، أما في كورنيش الواجهة البحرية، فسيتم إغلاق الطريق القادم من الشمال طوال فترة موسم جدة، حيث سيتم تخصيصه للمشاة والحافلات الترددية فقط، بينما سيظل الطريق القادم من الجنوب مفتوحاً أمام جميع المركبات.

وأكد السهيمي أنه تم تخصيص مواقف كافية للسيارات، ففي مدينة الملك عبدالله الرياضية جرى تخصيص مواقف تستوعب أكثر من 12,500 سيارة داخل المدينة الرياضية، وفي أبحر تم تخصيص قرابة 3,800 موقف في جنوب منطقة الفعاليات، وفي الواجهة البحرية تم تخصيص مواقف لأكثر من 8,500 سيارة في شمال وجنوب منطقة الفعاليات المغلقة، وفي الحمراء تم تطوير المساحات المتاحة على طريق الأندلس النازل لتستوعب أكثر من 2,000 سيارة، وفي جدة التاريخية تم الاستعانة بالمساحات المتاحة جنوب ميدان البيعة لتستوعب ما يزيد على 10,000 سيارة.

وأضاف أن الحافلات الترددية ستتولى نقل الزوار من المراكز التجارية إلى مناطق الفعاليات في أيٍ من الوجهات الخمس، حيث تم تمييز كل حافلة بالوجهة الأولى والنهائية لمسارها و تنطلق من مول العرب الحافلات المتجهة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأبحر، وتنطلق من السلام مول الحافلات المتجهة إلى الواجهة البحرية وجدة التاريخية، ومن الرد سي مول تنطلق الحافلات المتجهة إلى الواجهة البحرية، في حين لا تحتاج الحمراء إلى حافلات.

ودعا المقدم السهيمي زوار موسم جدة وجميع المعنيين إلى التعاون مع رجال المرور، واتباع إرشادات المنظمين من أجل الحصول على أعلى مستويات التنظيم، ومنح مدينة جدة المكانة السياحية التي تستحقها وتليق بها، كما دعا سكان الأحياء المجاورة لمناطق الفعاليات إلى اتباع الإرشادات المعطاة لهم، والتي تضمن راحتهم وسهولة وصولهم من وإلى منازلهم.

ونوه بأن اللجنة المنظمة لموسم جدة مستمرة في التواصل مع الجمهور ومساعدتهم في مختلف الأوقات عبر الرسائل النصية القصيرة لتوعيتهم بكل ما يستجد، بالإضافة إلى خدمة المرور عبر الواتس آب على الرقم 0544388188 أو خدمة الواتس آب الخاصة بموسم جدة على الرقم 0122605039، وكذلك عبر حساب المرور السعودي، وحساب موسم جدة على موقع تويتر.