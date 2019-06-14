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مدمرة أمريكية تتجه لمكان استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

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مدمرة أمريكية تتجه لمكان استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

مدمرة أمريكية تتجه لمكان استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان
http://almnatiq.net/?p=740354
المناطق - وكالات

أعلن البنتاغون، ليلة الخميس إلى الجمعة، أنه أرسل المدمرة الأمريكية “USS MASON” إلى المنطقة التي حصل فيها استهداف ناقلتي النفط، فجر الخميس، بخليج عمان.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان، أن المدمرة في طريقها إلى المنطقة “للمساعدة”، مشددة مع ذلك على أن “الولايات المتحدة لا مصلحة لها في الانخراط في أي نزاع جديد في الشرق الأوسط”.

وتعهدت القيادة المركزية في بيانها بأن تدافع القوات الأمريكية عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك حرية الملاحة، لكنها أكدت: “الحرب مع إيران ليست ضمن مصالحنا الاستراتيجية، والمجتمع الدولي أيضا غير مهتم بذلك”.

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