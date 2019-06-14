قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير

المناطق - وكالات

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تغريدة مساء الخميس، علق من خلالها على الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية.

وكتب قرقاش: “الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير”.

وأكد وزير الدولة الإماراتي أن ذلك يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر.

وكان الدبلوماسي الإماراتي قد قال يوم الأربعاء إن “اعتداء الحوثي على مطار أبها والهجمات المتكررة على الأهداف المدنية في السعودية يؤكد أصالة موقف الإمارات المبدئي بدعم المملكة روحا وجسدا”.

وأفاد في تغريدة بأن مصير السعودية والإمارات واحد وأن الأمن والمستقبل بين البلدين مشترك.

واستهدف هجوم (الخميس) ناقلتي نفط خلال مرورهما في مياه خليج عمان، إلا أن واشنطن وجهت أصابع الاتهام إلى إيران، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.