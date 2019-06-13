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تدشين مهرجان الورود والعطور في محافظة القرى بالباحة

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تدشين مهرجان الورود والعطور في محافظة القرى بالباحة

تدشين مهرجان الورود والعطور في محافظة القرى بالباحة
http://almnatiq.net/?p=740365
المناطق - واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى بالمنطقة الذي تنظمه أمانة الباحة ممثلة في بلدية محافظة القرى بحضور محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي وذلك في منتزه الثروة الوطني بالمحافظة.
وتجول الحضور في موقع المهرجان الذي يقع على مساحة 4000 متر مربع وشاهدوا أنواعًا من الورد تتضمن بفتة من أربعة ألوان والأمرينس ، الشرانيا ، وزيينيا، وزهور حولية بلغ مجملها نحو 250 ألف زهرة ، كما تجول الحضور في المعرض المصاحب الذي يضم العديد من الأركان التي تهتم بالورد والعطور ومنتجاتها .
وأعرب محافظ القرى خالد العبيلان في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه واهتمامه بالمهرجان ، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة المهرجان هو تحقيق ما يطمح إليه سمو أمير منطقة الباحة في التوسع في المسطحات الخضراء والحفاظ على الهوية الزراعية ودعم السياحة في المنطقة ، مستعرضاً ما تتميز به المنطقة من مقومات زراعية وسياحية .
وبيّن العبيلان أن المهرجان يستمر لمدة سبعة أيام وسيشهد العديد من الفعاليات المنوعة التي تلبي مختلف فئات المجتمع وتشمل المسابقات والأمسيات والمعارض، معرباً عن شكره لوكيل إمارة الباحة والجهات المنظمة والمشاركة في المهرجان على جهودهم في دعم المهرجان والتنظيم .
بعدها شاهد الحضور أبوريتاً غنائياً بعنوان ” الحسام ” بمشاركة فرقة الثقافة والفنون بالقرى ، كما استمع الحضور لعزف من الفنان سعد الحارثي على آلة السكسافون.

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