“الرسلاني” يقيم ليلة إنشادية على مسرح ديار العز بالقرى

المناطق-الباحة

أقام المنشد ماجد الرسلاني ليلة إنشادية بمسرح ديار العز بمنتزه الثروة الوطني في محافظة القرى ،

بحضور مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي و محافظ القرى خالد العبيلان ورئيس بلدية القرى المهندس سعيد الزهراني وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر والجهات الحكومية بالمحافظة،

واوضح رئيس المركز الإعلامي بديار العز بمحافظة القرى طارق القرشي أن الفعالية حظيت إقبالاً كبيراً من الزوار بكافة الفئات من الشباب والأطفال والعائلات وبمتابعة وحضور مدير عام ديار العز سعيد الغامدي الذي وقف على كافة التجهيزات في فعالية اليوم.

مشيرا بأن فعاليات ديار العز في منتزه الثروة الوطني سوف تستمر طيلة فترة الصيف ومتنوعة مابين مسرح للطفل ومسرح مفتوح يستقطب المشاهير والعروض المسرحية وغيرها، وحديقة حيوانات وساحة للألعاب وساحة للأسر المنتجة والأكشاك وعربات الأطعمة المتنقلة وممرات الإبداع المجهزة بالإضاءات