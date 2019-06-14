“الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية في 3 مناطق.. وتحدد موعدها!

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http://almnatiq.net/?p=740394
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط والجنوبي منه، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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