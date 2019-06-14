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حقيقة صدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة.. وهذا شرط الحصول على 333 ريال!

حقيقة صدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة.. وهذا شرط الحصول على 333 ريال!

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حقيقة صدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة.. وهذا شرط الحصول على 333 ريال!

حقيقة صدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة.. وهذا شرط الحصول على 333 ريال!
http://almnatiq.net/?p=740397
المناطق_الرياض

كشفت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا صحة لصدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة من الذكور أو الإناث.
وحسب “عكاظ” أوضحت المصادر أن ما يتم صرفه من إعانات مادية حاليا تندرج تحت بند زارعي الأعضاء.مشيرة إلى أن الإعانة التي تصرف حاليا لا تزيد على 333 ريالا شهريا، شريطة أن يستكمل طالب الإعانة الإجراءات المطلوبة بالدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/، وإنشاء حساب جديد لمن ليس لديه حساب، أو تسجيل الدخول إذا سبق التسجيل بالموقع، وإكمال البيانات التعريفية للمستفيد.
وتابعت يتم إدخال رقم الحساب البنكي، وإكمال البيانات المطلوبة إلى ظهور رسالة «تم تحديث بياناتك بنجاح». وبعد ذلك يتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ومن ثم خدمة تقييم الإعاقة، وفي حال عدم وجود تقرير طبي حديث لم يمر عليه أكثر من سنة التأشير على أيقونة (لا يوجد تقرير طبي)، عندها يتم اختيار المنطقة والمستشفى المعتمد حسب رغبة المستفيد للمستشفيات المتاحة بالبرنامج، وبعد الحصول على التقرير الطبي، يتم اختيار أيقونة (يوجد تقرير طبي) من خدمة تقييم الإعاقة».
وبينت المصادر أنه يتم رفع التقرير الطبي بعد تسجيل المستشفى وتاريخ التقرير واختيار الوحدة المناسبة للمستفيد حسب مكان إقامته والجنس (ذكور/إناث) وإكمال البيانات إلى إصدار رقم طلب للمستفيد، برسالة على رقم جواله المسجل، وطباعة ملخص الطلب.

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