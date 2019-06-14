احدث الأخبار

عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد باليمن والهجوم على مطار أبها
أبرز المواد
 الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب المملكة
أبرز المواد
 . الذايدي: الحرب البحرية تلوح في الأفق.. وهذا ما حدث خلال حقبة خطيرة في الثمانينات!
أبرز المواد
 إعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الشركة المشغلة لناقلة نفط يابانية قرب مضيق هرمز: الطاقم شاهد أجساما طائرة قبل الانفجار
أبرز المواد
 هواوي تقول إنها بصدد إطلاق نظام التشغيل الخاص بها
أبرز المواد
 المتهم بقتل 51 مسلماً في مسجدين بنيوزيلندا: أنا غير مذنب
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف عن هطول أمطار رعدية في 3 مناطق.. وتحدد موعدها!
أبرز المواد
 مسؤول أمريكي: لدينا فيديو يظهر “الحرس الثوري” وهو يزيل لغمًا من ناقلة نفط في “خليج عمان”
أبرز المواد
 حقيقة صدور توجيهات بصرف إعانات لزارعي القوقعة.. وهذا شرط الحصول على 333 ريال!
أبرز المواد
 الكويت تعلن موقفها من “مؤتمر البحرين”
أبرز المواد
 الفالح: المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد باليمن والهجوم على مطار أبها

عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد باليمن والهجوم على مطار أبها

أبرز المواد
الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب المملكة

الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب المملكة

أبرز المواد
. الذايدي: الحرب البحرية تلوح في الأفق.. وهذا ما حدث خلال حقبة خطيرة في الثمانينات!

. الذايدي: الحرب البحرية تلوح في الأفق.. وهذا ما حدث خلال حقبة خطيرة في الثمانينات!

أبرز المواد
إعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

إعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أبرز المواد

عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد باليمن والهجوم على مطار أبها

عُمان: نتابع بقلق بالغ التصعيد باليمن والهجوم على مطار أبها
http://almnatiq.net/?p=740422
المناطق - وكالات

ذكر التلفزيون العماني، اليوم الجمعة، أن عمان تتابع “بقلق بالغ” التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن ومنها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية، وقال التحالف إن الهجوم الصاروخي الذي نفذه الحوثيون يوم الأربعاء واستهدف مطار أبها في جنوب المملكة أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وأفاد التلفزيون العماني أن السلطنة أرسلت سفينتين للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد هجوم الناقلتين في سلطمنة عمان.

هذا وتعرضت ناقلتا نفط، أمس الخميس، إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما، حيث قالت وكالة “رويترز” إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وقالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة “فرونت ألتير”، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة “فرونت ألتير” لكنها لم تغرق.

روابط ذات صلة

الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب المملكة

الصين تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب المملكة
. الذايدي: الحرب البحرية تلوح في الأفق.. وهذا ما حدث خلال حقبة خطيرة في الثمانينات!

. الذايدي: الحرب البحرية تلوح في الأفق.. وهذا ما حدث خلال حقبة خطيرة في الثمانينات!
إعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

إعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*