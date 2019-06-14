بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية تركيا تهدد أميركا : أنقرة “سترد بالمثل” إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن أنقرة “سترد بالمثل” إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

وقال الوزير خلال مقابلة بثها التلفزيون التركي ردا على سؤال بشأن العقوبات الأميركية المحتملة “إذا اتخذت الولايات المتحدة أي إجراءات سلبية نحونا فسوف نرد بالمثل”.

ونشب خلاف بين أنقرة وواشنطن منذ شهور بسبب شراء تركيا أنظمة إس-400 التي من المتوقع أن تتسلمها الشهر المقبل.

وقالت واشنطن إن هذا سيؤدي لفرض عقوبات أميركية على تركيا وأرسلت خطابا تحذر فيه من أنها ستستبعد أنقرة من برنامج طائرات إف-35.

وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى 5.93 ليرة بعد هذا التصريح وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وقال جاويش أوغلو “نحن مصرون فيما يتصل بمسألة أنظمة إس-400. لن نتراجع خطوة بغض النظر عن النتائج”، مضيفا أنه من المستحيل إلغاء الصفقة.

ولا تلائم أنظمة إس-400 الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وتقول واشنطن إنها ستعرض للخطر طائرات إف-35 التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

واقترحت تركيا أن يشكل البلدان الحليفان مجموعة عمل لتقييم أثر أنظمة إس-400، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من الولايات المتحدة.