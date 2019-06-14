وكالة الطاقة: الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن النفط العالمي

المناطق - وكالات

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.

وأثارت الهجمات على الناقلتين، أمس الخميس، مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية، ما دفع أسعار النفط للصعود 4.5%.

وقال بيرول للصحافيين: “هذا مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، لأمن النفط العالمي ولأسواق الطاقة العالمية”.

وأضاف: “نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية”، قائلا إن الوكالة مستعدة للتحرك إذا ومتى كان ذلك ضروريا.

وجاءت تصريحات بيرول خلال إصدار تقرير وكالة الطاقة بشأن الهيدروجين في كارويزاوا شمال غرب طوكيو.

إلى ذلك، قالت الوكالة إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.

وعدلت الوكالة التي مقرها باريس بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار 100 ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري “التركيز الرئيسي على الطلب على النفط مع ضعف الثقة الاقتصادية… العواقب بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة”.