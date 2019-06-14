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“الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=740438
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تصحب بتدني في مدى الرؤية اليوم، على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والكامل والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ ، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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