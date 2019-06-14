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بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان

بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان
http://almnatiq.net/?p=740444
المناطق - واس

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة: “إنه يدعم وجهة النظر الأمريكية التي حملت إيران مسؤولية الهجمات التي وقعت أمس، على ناقلتي نفط في خليج عُمان”.
وذكر هانت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترًا كبيرًا بالفعل”.
وأشار إلى أنه اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مضيفًا أنه “بينما سنجري تقييمنا الخاص بجدية وعناية، فمن الواضح أن نقطة انطلاقنا هي تصديق حلفائنا الأمريكيين”.
يشار إلى أن الوزير بومبيو، حمّل إيران المسؤولية عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس.

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