اختتام فعاليات “صيف الخرج 40”

الخرج - أشرف العصيمي

وشهدت ايام الفعاليات إقبالاً كبيراً من الحضور ، وقدمت بلدية محافظة الخرج بقيادة المهندس احمد بن محمد البكيري جهودا متواصلة طوال فترة تنظيمها لفعاليات صيف الخرج .

اختتمت مساء يوم الخميس فعاليات صيف الخرج 40 والذي أقيم في برج المحافظة لمدة 9 أيام تخللها عدد من الفعاليات الترفيهية والانشادية والفنية والفلكلورية .

هذا وقد وجهت اللجنة المنظمة للفعاليات شكرها للزوار الذين كانوا احد أسباب النجاح وذلك لتواجدهم وتفاعلهم طوال فترة الفعاليات ، كما قدوا الشكر الي “أمن الدولة والشرطة والدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني والهلال الاحمر إضافة إلى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشركة الكهرباء” وذلك لجهودهم وتواجدهم من اجل نجاح الفعاليات.