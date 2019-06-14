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صحة القصيم تعلن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بتخصصي بريدة

صحة القصيم تعلن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بتخصصي بريدة
http://almnatiq.net/?p=740451
المناطق - بريدة
أعلن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، أمس ( الخميس )عن الإنتهاء من مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة والذي تبلغ تكلفته قرابة 164 مليون ريال ، شملت تطوير جميع أقسام المستشفى الطبية والإدارية .
وكان مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة و الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز السلوم ، وعدد من القيادات الصحية ، قد إطلعوا على جاهزية مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، بعد إستكمال جميع مراحل المشروع .
وقدم مدير المستشفى الدكتور تركي المقبل شرحاً عن تفاصيل مشروع البنية التحتية بأقسام المستشفى والتعرف على ماوصل إليه المشروع ، وتقديم عرض مرئي عن المشروع والجهود التي بذلت خلاله ، شملت تحديث الاقسام الطبية والإدارية بأحدث التجهيزات الطبية التي تساهم في رفع الخدمات الطبية لمقدمة للمراجعين .
وأكد المدير العام مطلق الخمعلي ، بأن استكمال جميع عناصر مشروع تطوير البنية التحتية سيكون له اضافة مميزة على الخدمات العلاجية بالمنطقة لكون المستشفى احد المستشفيات المرجعية بالمنطقة ، ويضم عدة تخصصات طبية هامة ، مبينا بأن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية يأتي امتدادا للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة اعزها الله ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ، الأمر الذي إنعكس على تميز المخرجات الصحية بالمنطقة ، مثمناً لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إهتمامه ببرامج ومشاريع صحة المنطقة وتذليل جميع العوائق التي تواجهها ، مبدياً تقديره لجميع الادارات المساندة بالوزارة .
من جانبه ، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة المهندس عبدالعزيز السلوم بأن إستكمال مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ، يدل على الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية وفريق العمل بإدارة الشؤون الهندسية بالمنطقة لدورهم البارز والجهد الكبير بهذا الجانب ، مؤكدا بان ما يضمه المشروع من عناصر ومكونات سيدعم مقدمي الخدمات الصحية ويحسن من جودتها بما يكفل رضا المراجعين .
كما زار المدير العام و وفد وزارة الصحة مشروع تطوير بيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة ، وشاهدوا حجم الاعمال المنجزة والتي اوشكت على الانتهاء ، تمهيدا لبدء تشغليها ومباشرة العمل بها ، حيث استمع الجميع لشرح مفصل من مدير المستشفى الأخصائي اول موسى الهزازي عن نسب الانجاز والأقسام الإدارية التي سيتم نقلها الى بيئة عمل جديدة تتوافق مع سياسة وزارة الصحة وتكفل توفير بيئة عمل تسهم في رفع إنتاجية الموظفين .

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