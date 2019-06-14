كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة

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أدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية: “إن الحكومة نددت بشدة على الهجوم الإرهابي الذي هدد أرواح المدنيين وسلامتهم”.