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كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة

كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة

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صحة القصيم تعلن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بتخصصي بريدة

صحة القصيم تعلن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بتخصصي بريدة

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كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة

كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة
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المناطق - واس

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية: “إن الحكومة نددت بشدة على الهجوم الإرهابي الذي هدد أرواح المدنيين وسلامتهم”.

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