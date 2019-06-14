غرفة القصيم تتيح التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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أتاحت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم التصديق الإلكتروني عبر بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال: https://eservices.qcc.org.sa

مدير إدارة المشتركين الأستاذ: سمير الحربي أكد ذلك مشيراً إلى أن إتاحة التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يأتي ضمن خطة الغرفة لتيسير وتبسيط الخدمة لرجال المال والأعمال بالمنطقة في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بدعم وتمكين من قيادتنا الرشيدة.

مشيراً إلى إمكانية تصديق مستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونياً التي من ضمنها عقود العمل وتعريف الراتب للسعوديين وغير السعوديين والتفويضات ونحوها، منوهاً إلى أن البوابة الإلكترونية تحتوي على ما يقرب من 100 نموذج يتم تفعيلها آلياً بشكلٍ متتالي.

مختتماً أن الغرفة حريصة كل الحرص على تسهيل جميع إجراءات منتسبيها عبر توفير أرقى وأسهل الخدمات لهم، الجدير بالذكر أنه بإمكان مشتركي الغرفة التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية والاستفادة من الخدمات في أي مكان وزمان، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://eservices.qcc.org.sa