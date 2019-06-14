احدث الأخبار

سيناتور أميركي : الهجوم على مطار أبها من قبل الحوثيين يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك
أبرز المواد
 غرفة القصيم تتيح التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
منطقة القصيم
 خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة
أبرز المواد
 صحة القصيم تعلن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بتخصصي بريدة
منطقة القصيم
 اختتام فعاليات “صيف الخرج 40”
منطقة الرياض
 بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان
أبرز المواد
 قرقاش : ظريف تتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم
أبرز المواد
 “الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 ماليزيا : الهجوم على مطار أبها غير مقبول وخرق للقوانين الدولية
أبرز المواد
 وكالة الطاقة: الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن النفط العالمي
أبرز المواد
 تركيا تهدد أميركا : أنقرة “سترد بالمثل” إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

سيناتور أميركي : الهجوم على مطار أبها من قبل الحوثيين يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك

سيناتور أميركي : الهجوم على مطار أبها من قبل الحوثيين يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك

أبرز المواد
غرفة القصيم تتيح التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

غرفة القصيم تتيح التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

منطقة القصيم
خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم

خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم

أبرز المواد
كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة

كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة

أبرز المواد

سيناتور أميركي : الهجوم على مطار أبها من قبل الحوثيين يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك

سيناتور أميركي : الهجوم على مطار أبها من قبل الحوثيين يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك
http://almnatiq.net/?p=740462
المناطق - وكالات

اتهم السيناتور ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فلوريدا (الحزب الجمهوري)، إيران بالسبب وراء تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان.

وأعاد روبيو تغريدة خبر نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول الهجوم على الناقتلين، وكتب: “تقارير إعلامية كهذه تزعم أنه ليس من الواضح من الذي يقف وراء هذه الهجمات في الخليج، وهو ما تعتقد إيران أنه سوف يجعلها تنفد بجلدها”.

ويضيف متسائلاً: “إذا لم تكن هي إيران، فمن هو الفاعل؟”.

ثم يجيب: “الحرس الثوري الإيراني هو الكيان الوحيد في ذلك النطاق الذي لديه القدرة على القيام بذلك”.

وأعقب روبيو تغريدته التي تتهم إيران بتفجير الناقلات، بتغريدة أخرى أشار فيها إلى الهجوم على مطار أبها.

وكتب: “الهجوم على مطار مدني في المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين باستخدام صواريخ كروز التي قدمها الحرس الثوري الإيراني، يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك”.

وتوقع روبيو في تغريدة أخرى أن “يبحث الحرس الثوري الإيراني عن أماكن أخرى توفر لهم الفرصة لمهاجمة الولايات المتحدة بطريقة يعتقدون أنها توفر لهم مصداقية، في سوريا والعراق وحتى أفغانستان”.

وأشار إلى أن “فيلق القدس – وحدات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني – قد أوجد القدرة على استخدام البدائل للقيام بهجمات ضد الأميركيين”.

وفي إعادته لنشر خبر من نيويورك تايمز حول تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال فيه، إن الأدلة الاستخباراتية تشير إلى تورط إيران في تفجير الناقلتين.

فقد كتب روبيو معلقاً: “ليست هي المعلومات الاستخباراتية وحدها فقط التي تظهر أن إيران وراء هجمات الخليج، لكن المنطق السليم يقول هذا أيضا”.

وأردف مؤكداً ما سبق أن صاغه: “إنها حقيقة أن قوات البحرية الإيرانية هي فقط القادرة على وضع ألغام مثل هذه.. فقط الحرس الثوري وبدائله هم الذين يستطيعون شن هجمات القوارب السريعة كهذه التي جرت”.

روابط ذات صلة

خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم

خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم
كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة

كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة
بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان

بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*