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نفذها فريق بمجمع الملك فيصل بالطائف .. جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته

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نفذها فريق بمجمع الملك فيصل بالطائف .. جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته

نفذها فريق بمجمع الملك فيصل بالطائف .. جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته
http://almnatiq.net/?p=740466
الطائف - عادل الزهراني

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة مصاب اخترقت عصا مدببه جمجمته وخرجت من الطرف الاخر

وكان المصاب قد وصل لطوارئ المجمع في غيبوبة وسط ذهول من الاطباء بعد ان اخترق رأس العصا جمجمته وخرج من الجهه الاخر لتعلق العصا برأسة

وعلى الفور تم اخضاع المصاب لعدد من اجراءات الكشف والاشعة لتحديد الاجزاء المصابة واتضح اصابته بكسور وتفتت بالجمجمة وكذلك اصابات في غشاء المخ

حيث خضع المصاب لعملية جراحية دقيقة استمرت لساعتين تم خلالها اخراج العصا ومعالجة التهتكات

وبعد نجاح العملية ولله الحمد المصاب حاليا بصحة جيدة وتماثل للشفاء ويستعد لمغادرة المستشفى

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