هيئة تطوير مكة تدرس حزمة من الإستثمارات بمحافظة الكامل

مكة - عادل الزهراني

بناء على توجيهات سعادة محافظ الكامل الأستاذ : عايد بن محمد المدرع القحطاني وبالتنسيق مع هيئة التطوير بمنطقة مكة المكرمة.. عقد صباح هذا اليوم الخميس الموافق ١٠ شوال ١٤٤٠هـ أجتماع بمقر الهيئة بمكة المكرمة وتمت مناقشة سبل استثمار طريق عسفان الكامل وكذلك طريق جبل شمنصير، وكذلك استثمار قمة الجبل، بالإضافة للعديد من الاسثمارات المقدمه من بلدية الكامل ومن رجال الاعمال كمصنع للتمور والعسل وغيرها.. وأنتهى الاجتماع بقيام الهيئة بدراسة هذه الاستثمارات ومن ثم عقد أجتماع أخر للمناقشة والاطلاع على نتيجة الدراسة والحلول المناسبة التي يتطلع لها أهالي المحافظة وتخدمهم وتحقق لهم الأهداف المرجوة وتجعل المحافظة ومراكزها هدف ووجهه لكل سائح وسبب في الهجرة العكسية للمحافظة.. مقدماً سعادته خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهم المتواصل لأسعاد أهالي الكامل وتحقيق تطلعاتهم..