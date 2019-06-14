ترمب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مقابلة مع “فوكس نيوز”، اليوم الجمعة، أن “إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان”.

وكشف ترمب أن صور ناقلتي النفط تظهر أن إيران “هي من نفذ” التفجيرات.

وشدد على أن واشنطن لن تسمح لطهران “بامتلاك أسلحة نووية”.

وردا على سؤال حول كيفية كبح إيران، قال الرئيس الأميركي: “سنرى”.

وتعهد ترمب بأن “خليج عمان لن يغلق، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا”.

وأوضح الرئيس الأميركي أن إيران لن تتمكن من إغلاق مضيق هرمز “لفترة طويلة”.

وتعرضت ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوماً استهدف سفينة أخرى هي “كوكوكا كوريجوس” في المنطقة البحرية ذاتها.