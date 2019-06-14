اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور

الطائف - عادل الزهراني

أعرب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي أقدمت عليه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهدافها صالة القدوم بمطار أبها الدولي بمقذوف وتسببه في إصابة 26 شخص مدني من جنسيات مختلفة . وقال اللهيبي إن هذه الأفعال المشينة التي ترتكبها تلك الجماعات أنما هي أعمال إرهابية في أبشع صورها والتي تستهدف المدنيين الآمنين وهي جريمة نكراء وممارسات تؤكد خرق تلك الميليشيات للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية .

وقال إن هذه الجريمة تمثل اعتداء سافر ضد الانسانية وجريمة بحق الدين الإسلامي الذي ينكر مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لترويع الامنين واستهداف المدنيين وزعزعة الأمن. وهذا تصعيد خطير من قبل تلك الميليشيات الإرهابية باستخدامها أسلحة جديدة مما لا يدع مجالا للشك في استمرار الدعم الايراني للحوثيين الإرهابيين والإنتهاك الصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد اللهيبي على أن ذلك العمل الآثم إنما سيزيد من بسالة جنودنا البواسل في الذود عن حمى الوطن وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أراضي وطننا الغالي ومواطنيه.

وأشار اللهيبي إلى أن هذه البلاد المباركة ستبقى محفوظة بحفظ الله عز وجل ثم بهذه القيادة الرشيدة الحكيمة والتي لا تألو جهدا في تحقيق الأمن والاستقرار لهذه البلاد . سائلا الله عز وجل أن يديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها وأن يحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.