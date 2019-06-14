احدث الأخبار

اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور
منطقة مكة المكرمة
 خطيب المسجد النبوي : الشهور كلها مواسم عبادة ، وإن تفاوتت واختلفت في الفضل والوظائف
أبرز المواد
 ترمب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة تدرس حزمة من الإستثمارات بمحافظة الكامل
منطقة مكة المكرمة
 نفذها فريق بمجمع الملك فيصل بالطائف .. جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته
منطقة مكة المكرمة
 سيناتور أميركي : الهجوم على مطار أبها من قبل الحوثيين يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك
أبرز المواد
 غرفة القصيم تتيح التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
منطقة القصيم
 خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تدين الهجوم على مطار أبها بالمملكة
أبرز المواد
 صحة القصيم تعلن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بتخصصي بريدة
منطقة القصيم
 اختتام فعاليات “صيف الخرج 40”
منطقة الرياض
 بريطانيا تؤيد اتهام أمريكا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور

اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور

منطقة مكة المكرمة
خطيب المسجد النبوي : الشهور كلها مواسم عبادة ، وإن تفاوتت واختلفت في الفضل والوظائف

خطيب المسجد النبوي : الشهور كلها مواسم عبادة ، وإن تفاوتت واختلفت في الفضل والوظائف

أبرز المواد
ترمب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

ترمب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

أبرز المواد
هيئة تطوير مكة تدرس حزمة من الإستثمارات بمحافظة الكامل

هيئة تطوير مكة تدرس حزمة من الإستثمارات بمحافظة الكامل

منطقة مكة المكرمة

اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور

اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور
http://almnatiq.net/?p=740478
الطائف - عادل الزهراني

أعرب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي أقدمت عليه الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهدافها صالة القدوم بمطار أبها الدولي بمقذوف وتسببه في إصابة 26 شخص مدني من جنسيات مختلفة . وقال اللهيبي إن هذه الأفعال المشينة التي ترتكبها تلك الجماعات أنما هي أعمال إرهابية في أبشع صورها والتي تستهدف المدنيين الآمنين وهي جريمة نكراء وممارسات تؤكد خرق تلك الميليشيات للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية .
وقال إن هذه الجريمة تمثل اعتداء سافر ضد الانسانية وجريمة بحق الدين الإسلامي الذي ينكر مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لترويع الامنين واستهداف المدنيين وزعزعة الأمن. وهذا تصعيد خطير من قبل تلك الميليشيات الإرهابية باستخدامها أسلحة جديدة مما لا يدع مجالا للشك في استمرار الدعم الايراني للحوثيين الإرهابيين والإنتهاك الصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد اللهيبي على أن ذلك العمل الآثم إنما سيزيد من بسالة جنودنا البواسل في الذود عن حمى الوطن وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أراضي وطننا الغالي ومواطنيه.
وأشار اللهيبي إلى أن هذه البلاد المباركة ستبقى محفوظة بحفظ الله عز وجل ثم بهذه القيادة الرشيدة الحكيمة والتي لا تألو جهدا في تحقيق الأمن والاستقرار لهذه البلاد . سائلا الله عز وجل أن يديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها وأن يحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

روابط ذات صلة

هيئة تطوير مكة تدرس حزمة من الإستثمارات بمحافظة الكامل

هيئة تطوير مكة تدرس حزمة من الإستثمارات بمحافظة الكامل
نفذها فريق بمجمع الملك فيصل بالطائف .. جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته

نفذها فريق بمجمع الملك فيصل بالطائف .. جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته
خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم

خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*