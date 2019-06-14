إزالة تعديات على أراضي حكومية بكلاخ الطائف وإزالة 700 ألف م2 من الإحداثات

الطائف - عادل الزهراني

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (بلدية جنوب الطائف​) أعمال إزالة لتعديات على أراضي حكومية بيضاء بمنطقة كلاخ بمساحة 700 ألف متر مربع، وتمثلت التعديات المخالفة في إقامة شبوك وغرف من الصفيح وأحواش وحضائر للأغنام وعقوم ترابية ومنشآت من الصفيح وغيرها من أشكال التعدي الغير نظامية .

وأوضحت أمانة الطائف أن البلدية الفرعية تابعت اعمال التعدي بالمنطقة ورصدت إحداثات وتعديات مختلفة يجري العمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي ، وتم التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدي ، وجرى إنذاره بسرعة إخلاء المنطقة من الاحداثات فوراً، ولم يتجاوب مع الأمانة ، وباشرت الآليات ازالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة قوة أمنية.

وحذرت الأمانة أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها ، مع تطبيق الانظمة والتعليمات بحق المعتدي على الاراضي الحكومية ، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة الغير نظامية والتي تبدأ بأحواش عشوائية للأغنام وغرف من الصفيح ثم تتحول إلى احداثات مخالفة على شكل عقوم ومنازل سكنية واستراحات واحواش من البلوك وغيرها، مما يستدعي التدخل السريع حفاظاً على الأراضي الحكومية البيضاء، وتتابع امانة الطائف المواقع التي تتم ازالتها من خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية .