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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم

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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=740486
المناطق - نجران

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440/1441، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الثالث والعشرين من شهر شوال وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن الفرز للمتقدمين ومراسلة المرشحين لاختبار القبول يوم الخميس 24 من شهر شوال وبدء اختبارات القبول للمرشحين من يوم الأحد 4 من شهر ذو القعدة، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

وأكد ” آل عتيق ” أنه سيتم إجراء الفرز للقبول المبدئي وفق معيار المفاضلة 60 % لمعدل الدبلوم، و40 % لاختبار التخصص في القبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب ” برمجيات ” وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة.

داعيا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.​

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