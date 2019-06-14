احدث الأخبار

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم
منطقة نجران
 إزالة تعديات على أراضي حكومية بكلاخ الطائف وإزالة 700 ألف م2 من الإحداثات
منطقة مكة المكرمة
 اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور
منطقة مكة المكرمة
 خطيب المسجد النبوي : الشهور كلها مواسم عبادة ، وإن تفاوتت واختلفت في الفضل والوظائف
أبرز المواد
 ترمب: إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة تدرس حزمة من الإستثمارات بمحافظة الكامل
منطقة مكة المكرمة
 نفذها فريق بمجمع الملك فيصل بالطائف .. جراحة دقيقة تنقذ مصاب من عصا إخترقت جمجمته
منطقة مكة المكرمة
 سيناتور أميركي : الهجوم على مطار أبها من قبل الحوثيين يجب إلقاء اللوم فيه على إيران كذلك
أبرز المواد
 غرفة القصيم تتيح التصديق الإلكتروني لمستندات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
منطقة القصيم
 خطيب الحرم المكي: من مظاهر حسن العشرة مُرَاعَاةَ كلا الزوجين لِحال الآخَرِ وَالعَمَلَ عَلَى إِزَالَةِ أَسْبَابِ الهَمِّ والغم
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم

منطقة نجران
إزالة تعديات على أراضي حكومية بكلاخ الطائف وإزالة 700 ألف م2 من الإحداثات

إزالة تعديات على أراضي حكومية بكلاخ الطائف وإزالة 700 ألف م2 من الإحداثات

منطقة مكة المكرمة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

مؤشر العمرة الأسبوعي : وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة
http://almnatiq.net/?p=740493
المناطق - واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7,650,736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,393,657 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 504,809 معتمرًا، منهم 278,368 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 226,441 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,888,848 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,945 موظفاً، منهم 9,065 من الذكور، و1,880 من الإناث.
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,550,520 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 707,955 معتمرًا، وسجل وصول 135,182 معتمراً عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,657,777، تليها إندونيسيا 967,125، بعدها الهند 650,480، ثم مصر 539,045، والجزائر خامسا 365,628 معتمرين. وتأتي بعدها كل من: اليمن 338,618، تركيا 321,494، ماليزيا 278,674، العراق 277,571، السودان 216,165.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

روابط ذات صلة

إزالة تعديات على أراضي حكومية بكلاخ الطائف وإزالة 700 ألف م2 من الإحداثات

إزالة تعديات على أراضي حكومية بكلاخ الطائف وإزالة 700 ألف م2 من الإحداثات
اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور

اللهيبي ما قامت به الميليشيات الحوثية عمل اجرامي بأبشع الصور
خطيب المسجد النبوي : الشهور كلها مواسم عبادة ، وإن تفاوتت واختلفت في الفضل والوظائف

خطيب المسجد النبوي : الشهور كلها مواسم عبادة ، وإن تفاوتت واختلفت في الفضل والوظائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*