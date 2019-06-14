‏‫نجاح عملية تصليح لتشوه نادر بالحجاب الحاجز لطفلة بنجران

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تمكن اطباء الجراحة بمستشفى الولادة والاطفال بمنطقة نجران من انقاذ طفلة حديثة الولادة تعاني من تشوه نادر بالحجاب الحاجز .

وقالت الصحة في نجران انه تم وضع الطفلة عند ولادتها على جهاز التنفس الصناعي لصعوبة التنفس وبالفحص السريري والاشعات تبين ان الطفلة تعاني من تشوه نادر بالحجاب الحاجز عبارة عن وجود فتحة غير طبيعية بالحجاب الحاجز مما سمح لأعضاء من البطن بالانتقال إلى تجويف الصدر بجوار عضلة القلب تسبب في ضمور شديد بالرئة اليسرى وارتفاع ضغط الدم الرئوي بالاضافة الي وجود تشوه بالقلب .

وبينت الصحة انه تم معالجة الحالة طبياً حتى استقرت وبعد مضي ٤٨ ساعة تم أخد الطفلة إلى العمليات واجراء تصليح للحجاب الحاجز بنجاح بفضل من الله في تدخل جراحي عالي الخطورة نجح من خلال الكادر الطبي في عودة الطفلة لوضعها الطبيعي مشيرة الي تقديم الرعاية الصحية اللازمة الحالة بعد العملية مع تحسن ملحوظ حتى اصبحت تتغذى وتتنفس بصورة طبيعية وخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة وعمل برنامج للمتابعة بالعيادة الخارجية .