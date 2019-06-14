شرطة الرياض : القبض على تشكيل إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع في المنطقة

المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تسعة متهمين ، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية ، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس ، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة , حيث أقروا بسرقة (٦٠) مركبة في اربع مناطق مختلفة بالمملكة ، وتم بحوزتهم ضبط (١٧) سبعة عشر مركبة مسروقة . وقد جرى ايقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.