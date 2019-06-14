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“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية

“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية

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“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية

“الناقلات” الكويتية: حادث تصادم بسيط للناقلة “برقان” مع باخرة سنغافورية
http://almnatiq.net/?p=740511

أعلنت شركة ناقلات النفط الكویتیة تعرض الناقلة الكویتیة (برقان) لحادث تصادم بسیط مع باخرة حاویات سنغافوریة
(إكسبرس ماھاناندا) الیوم الجمعة في میناء (شیتاغونغ) بجمھوریة بنغلادیش الشعبیة.
وقالت (الناقلات) في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملیة تفریغ شحنتھا بشكل طبیعي وآمن في میناء
(شیتاغونغ) ببنغلادیش ووقع الحادث أثناء مغادرة الناقلة للمیناء بإشراف وإرشاد كاملین من سلطة المیناء حسب إجراءات وقوانین الملاحة العالمیة.
وأوضحت أن الحادث جاء نتیجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة الذي أسفر عن تعرض الناقلة (برقان) لحادث التصادم البسیط مع باخرة الحاویات
(إكسبرس ماھاناندا) والتي تحمل العلم السنغافوري.
وأكدت (الناقلات) أن الحادث لم یتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشریة من جمیع الأطراف وأن الوضع تحت السیطرة إذ إن الناقلة (برقان) حالیا
راسیة بأمان على رصیف المیناء البنغلادیشي بإشراف وسلطة المیناء بالتنسیق مع الشركة لضمان سلامة الناقلة وأفرادھا.
وذكرت أن عملیات الشركة لم تتأثر وھي مستمرة في تأدیة خدماتھا الطبیعیة كالمعتاد مبینة أنھ سیتم إجراء التحقیق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي
أدت إلى وقوعھ واتخاذ كل الإجراءات القانونیة التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتھا. (ا

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