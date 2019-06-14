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استمرار تسليم “الفلل الجاهزة” في 20 مشروعاً ضمن مشاريع “سكني”

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استمرار تسليم “الفلل الجاهزة” في 20 مشروعاً ضمن مشاريع “سكني”

استمرار تسليم “الفلل الجاهزة” في 20 مشروعاً ضمن مشاريع “سكني”
http://almnatiq.net/?p=740514
المناطق - الرياض

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من المشاريع المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر مايو الماضي في نحو 20 مشروعاً تتوزع في 7 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، الدوادمي، ثادق، شقراء، العيينة، والمجمعة، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر والمبرز و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن.
كما شمل التسليم مشروعين في منطقة القصيم، هما (إسكان رياض الخبراء، وإسكان عنيزة)، أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، بالإضافة لثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل.
وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً تضم فللاً بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك بعد أن كشفت عن إضافة مشروعي إسكان الضاحية في منطقة جازان، وإسكان أملج في منطقة تبوك، جميعها ضمن برنامج “سكني” التي أطلقت خلال عام 2017م.
وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع نحو 14 ألف وحدة سكنية، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط
https://sakani.housing.sa/projects-map.
من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج “سكني” لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.
وشدد السويلم على حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030.
يذكر أنَّ وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017 المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما اختتمت 2018م المرحلة الثانية من برنامج “سكني” بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي متجاوزة بذلك الرقم المُستهدف في أول العام, فيما أعلنت الوزارة هذا العام عن استحقاق 200 ألف أسرة من المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لجميع الخيارات التي يوفرها برنامج “سكني”.

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