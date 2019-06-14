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الأحوال المدنية بالقصيم تعلن مواعيد عمل استقبال المستفيدين

الأحوال المدنية بالقصيم تعلن مواعيد عمل استقبال المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=740517
المناطق _ بريدة

أعلنت الإدارة العامة للأحوالِ المدنية بمنطقةِ القصيم عن مواعيدَ العمل الخاصةِ بها لاستقبال العُملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء ، حيثُ ستكون مواعيد العمل من الساعة الثامنةِ صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقرِّ الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمُحافظةِ عنيزة, ومحافظة الرس, علمًا أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عُنيزة يستقبلُ الرجال فقط طيلةَ شهرِ شوال الجاري وسيتم العمل المسائي بالقسمِ النسائي انطلاقاً من شهر ذو القعدة ١٤٤٠ هـ بإذنِ اللهِ تعالى.

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