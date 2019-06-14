سوريا.. السبهان في دير الزور لدعم مناطق شرق الفرات

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عقد في حقل العمر النفطي في دير الزور اجتماع ضم كلا من وزير الدولة السعودي ثامر السبهان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جويل رابيون، والسفير الأمريكي ويليام روباك، وعددا من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس دير الزور.

وناقش الاجتماع آلية مكافحة داعش وضمان عدم عودته، إضافة إلى دعم المجلس المدني في المحافظة، وتقديم الخدمات لمنطقة شرق الفرات.

كما ناقش الاجتماع دعم اقتصاد المنطقة عن طريق دعم المشاريع والقطاعين الصحي والتعليمي.

وأفادت مصادر بأن الاجتماع تطرق إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، وآليات القضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.