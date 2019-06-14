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إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة

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إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=740534
المناطق - واس

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية وشهود عيان في غزة أن 49 فلسطينيًا أصيبوا بجروح بالرصاص الحي، بينهم مسعفة بعيار مطاطي شرق رفح، ومسعف بقنبلة غاز شرق جباليا والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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