نادي الفروسية يطلق سباقات الخيل للمصيف بالطائف في اسبوعه الاول

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أقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل الأول ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ، وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.

وتكون السباق من سبعة أشواط جاءت نتائجه كما يلي :

الشوط الأول الجزء الاول : إنتاج السعودية للخيل لم تربح “إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال وجاء في المركز الاول رتيم لعايد خلف الشمري ، وحل في المركز الثاني صواك لأبناء فهد العضياني ، فيما نال المركز الثالث نجم الدويحي لفالح مطلق السبيعي ، وحاز المركز الرابع اقوي لإسطبل أل مرزوق ، وحقق المركز الخامس المسار لعايد العازمي .

وجاءت نتائج الجزء الثاني للشوط الأول كما يلي الأول عرعر لإبراهيم خليل العنزي ، وحل في المركز الثاني مورانو لخالد عبدالله الكنهل ، وحاز المركز الثالث اخو قطنة لإسطبل الخليبص ، وجاء في المركز الرابع نجمك بدأ لعبدالمحسن الطخيم ، وحقق المركز الخامس جهازي لأبناء سعود رزيق الشيباني .

والشوط الثاني : إنتاج السعودية للخيل لم تربح “أربع سنوات إلى خمس سنوات” ومسافته 1200متر ومقدار جائزته 80 ألف ريال ، وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الاول عناية الفتاح لطارق عناية ، وحل في المركز الثاني رحماني لإسطبل قلايد الخيل ، وحقق المركز الثالث بيقاسوس لصالح بن حسن الزعبي ، ونال المركز الرابع زهرة الجبل لإسطبل السيح ، وحاز المركز الخامس تمريرة لعادل دخيل الجمعان ، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث : إنتاج السعودية لجميع الدرجات “إنتاج أربع سنوات فأكثر” ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال على النحو التالي :

المركز الاول جذاع لمحمد عبدالرحيم المرغلاني وحاز المركز الثاني حايم لسعد محمد الضفيان ونال المركز الثالث الصحابي لصالح بن علي الحمادي وحل في المركز الرابع مكحول لماجد مهل البقمي وحقق المركز الخامس جعيثن لسمو الامير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود .

وجاء الشوط الرابع : إنتاج السعودية لجميع الدرجات “إنتاج ثلاث سنوات” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال على النحو التالي :المركز الاول انتر لاكن لبندر فيحان الحارثي ، وحل في المركز الثاني ربيع بلادي لإبناء محمد بن عايش الطيار ، ونال المركز الثالث المركى لإبناء عبدالله سعد الفراج ، وحاز المركز الرابع ابتهج لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وحقق المركز الخامس المقصب لإبناء بريكان البقمي .

كما جاء الشوط الخامس : على مساهمة نادي الفروسية “جميع الدرجات ـ مستورد ثلاث سنوات فأكثر” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ريال ، المركز الأول متناسب ” امريكا” لدخيل الرويس وبدن السبيعي وحل في المركز الثاني بوش هاوس لسلطان الفرم ونال المركز الثالث ان ريتن لإسطبل الشاكرين وحاز المركز الرابع ستي اوف جوي لعبدالاله الموسى وحاز المركز الخامس اندليل انك لإسطبل السعادة .

أما الشوط السادس : إنتاج السعودية لجميع الدرجات “إنتاج أربع سنوات فأكثر” ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال ، المركز الأول حفيدة الأبطال لإسطبل التفاول ، وحل في المركز الثاني ريم الخيل لإبناء عبدالله العجمي ، ونال المركز الثالث شقراء نوف لناصر سعد الدوسري ، وحقق المركز الرابع المغدق لإسطبل العوجاء ، وجاء في المركز الخامس باهي الوشاح لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز .

فيما جاء الشوط السابع : على هدية نادي الفروسية لجميع الدرجات “إنتاج أربع سنوات” ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال ، المركز الأول منومسه لحسن صادق الشويش ، ونال المركز الثاني عناية الودود لطارق محمد عناية ، ونال المركز الثالث رعاف لماجد مهل البقمي ، وحاز المركز الرابع تزداد لمحمد عسكر الصقور وحقق المركز الخامس شارل لعبدالله علي المطيري .

حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .