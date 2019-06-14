انطلاق مرحلة التدريب والتطوير للمواهب الكروية تحت 12 و16 عامًا

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انطلقت يوم الأحد الماضي مرحلة التدريب والتطوير للمواهب الكروية تحت 12 و16 عامًا، التي وقَع عليها الاختيار في المرحلة الأولى من مشروع مراكز التدريب الإقليمية الذي أطلقه الاتحاد السعودي لكرة القدم في التاسع من مايو الماضي في مدينتي الرياض والمدينة المنورة.

واستقبلت مراكز التدريب أكثر من 600 موهبة تقدمت بطلب التسجيل خلال الفترة من 9 ـ 23 مايو الماضي، حيث وقع الاختيار بعد التجارب والتدريبات الأولية على 88 موهبة مقسمّة بين الرياض والمدينة المنورة موزعه على الفئتين العمريتين.

وتُجرى التدريبات اليومية التي تمتد حتى 27 يونيو الجاري تحت إشراف المدربين الوطنيين العاملين بالمركز.

وقسّمت اللجنة المشرفة على المشروع اللاعبين إلى فريقين في كل مدينة تحت 12 و16 عامًا، بمجموع 88 لاعبًا بواقع 22 لكل فريق يجرون تدريبات يومية في المهارات والضغط والمناورات واللعب على الكرات الثابتة والسرعات والتمرير.

من جهته، أكد المشرف الفني على المشروع بندر الأحمدي أن المشروع يمر حاليًا بمرحلة التدريب والتطوير بعد انتهاء مرحلة الإعلان والتجارب والاستكشاف، مبيناً أن العديد من الاتحادات الأهلية طبقّت مراكز التدريب وعملت على تطوير واستكشاف المواهب.

وقال: “قطعنا شوطًا كبيرًا في المشروع ولكن لازلنا في المرحلة التجريبية التي نتطلع من خلالها إلى تحقيق المكاسب المرجوّة وبالتالي اعتماد المشروع لتطبيقه على جميع مناطق المملكة الموسم المقبل واستمراره طيلة الموسم”.

