احدث الأخبار

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب
منطقة نجران
 مضيق هرمز.. حقائق عن أهم شريان نفطي بالعالم
أبرز المواد
 البنتاغون: نركز على بناء إجماع دولي بعد هجوم ناقلات النفط
أبرز المواد
 تحقيق يكشف سبب كارثة الطائرة الروسية
أبرز المواد
 انطلاق مرحلة التدريب والتطوير للمواهب الكروية تحت 12 و16 عامًا
أبرز المواد
 دعوة عربية إنسانية للتبرع في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
أبرز المواد
 نادي الفروسية يطلق سباقات الخيل للمصيف بالطائف في اسبوعه الاول
الرياضة
 إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق شرق قطاع غزة
أبرز المواد
 إيران تمنع سحب ناقلة نفط متضررة بعد الهجوم عليها في خليج عمان
أبرز المواد
 بريطانيا: من المؤكد تقريباً أن فرعاً من القوات المسلحة الإيرانية هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان
أبرز المواد
 سوريا.. السبهان في دير الزور لدعم مناطق شرق الفرات
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط “3320518” مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

منطقة نجران
مضيق هرمز.. حقائق عن أهم شريان نفطي بالعالم

مضيق هرمز.. حقائق عن أهم شريان نفطي بالعالم

أبرز المواد
البنتاغون: نركز على بناء إجماع دولي بعد هجوم ناقلات النفط

البنتاغون: نركز على بناء إجماع دولي بعد هجوم ناقلات النفط

أبرز المواد
تحقيق يكشف سبب كارثة الطائرة الروسية

تحقيق يكشف سبب كارثة الطائرة الروسية

أبرز المواد

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب
http://almnatiq.net/?p=740564
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض، في ثاني أيام العزاء اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ـ رحمه الله ـ .
وكان في استقبال المعزين صاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وشقيقي المتوفى أصحاب السمو الأمراء عبدالعزيز وفيصل.
وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

روابط ذات صلة

‏‫نجاح عملية تصليح لتشوه نادر بالحجاب الحاجز لطفلة بنجران

‏‫نجاح عملية تصليح لتشوه نادر بالحجاب الحاجز لطفلة بنجران
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد القادم
أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*