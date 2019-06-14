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الجزائر تدين الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان

الجزائر تدين الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان
http://almnatiq.net/?p=740575
المناطق - واس

أدانت الجزائر بقوة الهجوم الذي تعرضت له أمس ناقلتي نفط في بحر عمان, وعدت هذا العمل الإجرامي تهديدًا صارخًا لحرية الملاحة والنقل البحريين اللذين يكفلهما القانون الدولي وتكرسهما المواثيق والأعراف الدولية.
وأكدت في بيان صادر اليوم عن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائري عبدالعزيز بن علي الشريف ضرورة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة, مجددة دعوتها إلى تحرك فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لطرق النقل البحري وضمان حرية الملاحة البحرية.
وشددت على ضرورة تعامل الجميع بحكمة بالغة مع هذه المستجدات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

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