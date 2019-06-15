سعود آل سويلم يعتذر من الترشح لرئاسة النصر لـ”ظروف خاصة”

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اعتذر سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، عن الترشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة بسبب ظروف خاصة، مشيرا إلى أنه سيدعم الإدارة المقبلة كعاشق ومحب لنادي النصر.

وقال آل سويلم في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مخاطبا الجماهير: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات.

وأضاف: أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى داعما لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة.

وواصل في رسالته إلى جماهير النصر: كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية، رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط، بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريقا استثنائيا قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على صعيد الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير.