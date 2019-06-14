نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يدشن الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي

المناطق - الرياض

دشنت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية د. تماضر بنت يوسف الرماح، الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، يوم الأربعاء، 9 / 10/ 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019م، بحضور سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الأستاذ سليمان الزبن وممثلي الجهة الممولة مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع وممثلي الجهة المنفذة شركة تأهيل الموارد للاستشارات والتوظيف.

ويأتي هذا التدشين حرصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الارتقاء بالقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية ودفعه للمساهمة في تحقيق دوره المنشود ضمن رؤية المملكة لعام 2030 حيث يعد الميثاق وثيقةً مرجعيةً للعاملين في القطاع غير الربحي، تسهم في توضيح الغايات والقيم الرئيسة والمبادئ الأخلاقية التي تنظم علاقة مكونات القطاع مع بعضها، وتنظم علاقة القطاع بالمستفيدين والجهات الإشرافية.

وقد أكدت د. تماضر الرماح على أن إصدار هذا الميثاق يعتبر خطوةً إيجابية ومؤثرة في طور اهتمام الوزارة بقطاع التنمية الاجتماعية وتطوير مستواه ورفع مستوى الحوكمة فيه وتعزيز الممارسات المهنية السليمة في المنظمات غير الربحية، حتى تقوم برسالتها في مساندة كافة القطاعات في نفع المواطن وتحقيق رؤية الوطن، وقد شكرت د. الرماح مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع على تمويل هذا المشروع وشركة تأهيل الموارد للاستشارات والتوظيف على تنفيذه بهذا الشكل المتكامل.

يشار إلى أن العمل على هذا الميثاق انطلق من توصية اللقاء السنوي الثالث عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، لتحظى هذه التوصية بمباركة وتأييد الوزارة، ولتتقدم لتنفيذ هذه التوصية وتحويلها إلى أرض الواقع مؤسسة المجدوعي الخيرية كشريك ممول وشركة تأهيل الموارد كشريك متخصص منفذ .

وفي هذا الإطار صرح عضو مجلس الأمناء بمؤسسة علي بن إبراهيم بن صالح المجدوعي الخيرية لخدمة المجتمع الأستاذ إبراهيم بن علي المجدوعي قائلاً : إن هذه المبادرة التي قامت بها المؤسسة تأتي ضمن حرصنا في المجدوعي لخدمة المجتمع على تمكين العمل الخيري في المملكة العربية السعودية ليقوم بدوره على أكمل وجه في رعاية الفئات المستفيدة منه ، وتطوير الجهات الخيرية التي تستهدف تنمية الأفراد .

من طرفه أكد الأستاذ خالد بن عثمان العثمان الرئيس التنفيذي لشركة تأهيل الموارد الشريك المنفذ للمشروع: أن الشركة تخصصت في تطوير دور إدارة الموارد البشرية في منظمات القطاع غير الربحي بما يمكنها من تحقيق أهدافها في نفع المجتمع وإشباع احتياجاته.