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محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

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محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان
http://almnatiq.net/?p=740610
المناطق - وكالات

قال محلل سياسي إيراني معارض مقيم في لندن، الجمعة، أن النظام الإيراني يقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال المحلل بشؤون الشرق الأوسط والسياسات الدولية ”أميري طاهري“، في حديث لقناة ”من وتو“ المعارضة، مساء الجمعة، في معرض تحليله للهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان إن ”الهجوم تم في المياه الإقليمية الإيرانية، وإذا ادعى أي شخص أن دولة أخرى نفذت الهجوم، فهذا يدل على عدم كفاءة قوات النظام الإيراني العسكرية التي لم تكن قادرة على حماية حدود البلاد بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية إيرانية“.

وأضاف طاهري ”هنا نقطة مثيرة للاهتمام، خامنئي يعرف أنه كبير في السن، وأنه يسعى أن يكون بطل الإسلام في التاريخ ما دام هو الآن على قيد الحياة، لتحقيق نصر على الأمريكيين، أو ينتظر إلى ما بعد سنة أو سنتين ليحقق الديمقراطيون نصراً في الانتخابات لإبعاد الرئيس ترامب عن السلطة“.

وتحاول طهران التي تمر بمأزق سياسي واقتصادي جراء العقوبات الأمريكية نتيجة منعها من تصدير النفط الذي تعتمد عليه، إحداث توترات في المنطقة في صراعها مع واشنطن.

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