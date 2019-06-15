احدث الأخبار

الإكوادور تهزم إيطاليا وتتوج ببرونزية مونديال الشباب
أبرز المواد
 القضاء الألماني يفرض حظرا على شركة طيران إيرانية
أبرز المواد
 النفط ينهي الأسبوع على انخفاض بفعل توترات الشرق الأوسط‎
أبرز المواد
 محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان
أبرز المواد
 الذهب يتراجع عن مكاسبه بعد بيانات أمريكية
أبرز المواد
 لسبب بعيد عن العقوبات.. “هواوي” تؤجل هاتفها القابل للطي
أبرز المواد
 تقارير: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم ناقلتي النفط
أبرز المواد
 المجلس العسكري في السودان: أحبطنا محاولات انقلابية ونحتجز منفذيها
أبرز المواد
 “موديز” تخفض التصنيف الائتماني لتركيا وتبقي على نظرة مستقبلية سلبية
أبرز المواد
 نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يدشن الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
منوعات
 أوبرا “لا سكالا” تتألق في سماء الرياض .. برعاية وزارة الثقافة
أبرز المواد
 سعود آل سويلم يعتذر من الترشح لرئاسة النصر لـ”ظروف خاصة”
أبرز المواد
الإكوادور تهزم إيطاليا وتتوج ببرونزية مونديال الشباب

الإكوادور تهزم إيطاليا وتتوج ببرونزية مونديال الشباب

أبرز المواد
القضاء الألماني يفرض حظرا على شركة طيران إيرانية

القضاء الألماني يفرض حظرا على شركة طيران إيرانية

أبرز المواد
النفط ينهي الأسبوع على انخفاض بفعل توترات الشرق الأوسط‎

النفط ينهي الأسبوع على انخفاض بفعل توترات الشرق الأوسط‎

أبرز المواد
محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

أبرز المواد

القضاء الألماني يفرض حظرا على شركة طيران إيرانية

القضاء الألماني يفرض حظرا على شركة طيران إيرانية
http://almnatiq.net/?p=740615
المناطق - وكالات

قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورغ الألمانية، اليوم الجمعة، بحظر الطيران في الأجواء على شركة “ماهان إير” الإيرانية، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تمثل مبررا للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها.

وبذلك فصلت المحكمة في شكوى لشركة “ماهان إير” ضد حظر الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل في 21 يناير الماضي، كما لم تأخذ المحكمة أيضا باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونخ.

وأعلنت الخارجية الألمانية، في يناير 2019 أن السبب في تشديد العقوبات، إلى جانب نشاط عناصر استخباراتية إيرانية في ألمانيا، هو نقل شركة الطيران معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا على متن طائراتها.

وقضت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ الألمانية قبل ذلك في حكم درجة أولى بثبوت أدلة كافية على قيام “ماهان إير” برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال وصفتها بـ”الإرهابية” في أوروبا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تطلب من حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة “ماهان إير”، علما أن الولايات المتحدة تطبق هذا الحظر منذ عام 2011.

روابط ذات صلة

الإكوادور تهزم إيطاليا وتتوج ببرونزية مونديال الشباب

الإكوادور تهزم إيطاليا وتتوج ببرونزية مونديال الشباب
النفط ينهي الأسبوع على انخفاض بفعل توترات الشرق الأوسط‎

النفط ينهي الأسبوع على انخفاض بفعل توترات الشرق الأوسط‎
محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

محلل إيراني: النظام يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*