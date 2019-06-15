عفيف : أب ينحر طفله ويلقي جثته على الطريق

المناطق - الرياض

أقدم “ثلاثيني”، صباح اليوم السبت، على ارتكاب جريمة بشعة بحق طفله وزوجته، بعد أن استقلّهم بمركبته من إحدى القرى شمال عفيف باتجاه الطائف؛ وقام بنحر الطفل “سنتين” ورمى به جوار الطريق، وأصاب أمه.

ووفقاً لـ”سبق”، فقد تلقت الدوريات الأمنية بعفيف فجراً، بلاغاً عن سيدة تتواجد على طريق الرياض وتستغيث لإنقاذ ابنها من الموت، وبها آثار دماء، وعلى الفور باشرت فرق الدوريات الحالة وتم نقلها للمستشفى لإصابتها بجرح قطعي في اليد، وهي حامل في الأشهر الأخيرة، وأفادت حينها بأن زوجها قد نحر طفلهما على طريق “عفيف – ظلم”، ولم تحدد الموقع بشكل دقيق.

وأضافت أن زوجها يعمل ويقيم بالرياض، وقدم مساءً وطلب اصطحابهم للطائف، وبعد أن قطعوا عشرات الكيلومترات من الطريق توقف ونفذ جريمته، وقد أصابها بالسكين في يدها خلال العراك معه لإنقاذ الطفل؛ حيث كانت آخر كلماته ينادي يا “بابا”، ثم هددها بالركوب، ولا تعلم بعدها عن مصير حياته.

وبعد استدعاء الفرق المساندة من الأمن والدفاع المدني والهلال الأحمر، وتمشيط الطريق بداية من مشارف مركز ظلم باتجاه “عفيف – الرياض”، وعلى بُعد 85 كلم من عفيف عُثر على الطفل متوفى بعد أن تم نحره ودفن جزء منه على بعد 2 كلم من الطريق، وتم نقل جثمانه لمستشفى ظلم.

وذكرت المصدر أنه تم القبض على المتهم من قبل نقطة تفتيش الخاصرة على طريق الرياض السريع، وتمت إحالته لمركز شرطة عفيف لاستكمال اللازم حياله.