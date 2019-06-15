مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك بمحافظتي الحديدة والبيضاء

المناطق _ عدن

قُتل 40 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بالحديدة غرب البلاد، بينما قتل أربعة عناصر أيضًا بنيران المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر مصدر ميداني، أن أربعة عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قتلوا برصاص المقاومة الشعبية في مناطق آل حميقان بمديرية الزاهر، وذلك بعد استهدافهم في أحد مواقع تمركزهم بالمنطقة.

من جهة ثانية، أسفرت مواجهات الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية، عن مقتل 40 عنصرًا من المليشيا، بينهم قائد الهجوم المدعو محمد محمد علي الشريف، وجرح عشرات آخرين.