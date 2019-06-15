احدث الأخبار

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة.. غداً
أبرز المواد
 الجراد يأخذ نصيبة من فنان العرب بحفلة القصيم
أبرز المواد
 وزارة العمل: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس
أبرز المواد
 مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك بمحافظتي الحديدة والبيضاء
أبرز المواد
 الشارقة.. شمس الثقافة العربية
أبرز المواد
 روحاني: لايمكن أن تبقى إيران ملتزمة بالاتفاق النووي
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تعيق دخول 60 مراقبا لليمن
أبرز المواد
 عفيف : أب ينحر طفله ويلقي جثته على الطريق
أبرز المواد
 الأحساء :كلاب ضالة تهاجم طفلاً أمام منزله وتنهشه بأسنانها
أبرز المواد
 الكويت تؤكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات يوناميد في السودان
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يجتمع مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على هامش مؤتمر العمل الدولي
أبرز المواد
بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة.. غداً

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة.. غداً

أبرز المواد
الجراد يأخذ نصيبة من فنان العرب بحفلة القصيم

الجراد يأخذ نصيبة من فنان العرب بحفلة القصيم

أبرز المواد
وزارة العمل: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

وزارة العمل: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

أبرز المواد
مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك بمحافظتي الحديدة والبيضاء

مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك بمحافظتي الحديدة والبيضاء

أبرز المواد

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة.. غداً

بدء القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع بجامعة بيشة.. غداً
http://almnatiq.net/?p=740673
المناطق _ بيشة

 

تبدأ جامعة بيشة غدًا الأحد القبول في مرحلة البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1440-1441هـ، وذلك خلال الفترة من 13-30 شوال عن طريق بوابة القبول الالكتروني على موقع الجامعة.

 

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فارس القرشي إن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات في المجمع الأكاديمي بمحافظة بيشة وكليات محافظات بلقرن والنماص وتثليث والتي تتكون من أربعة مسارات، هي المسار الصحي، والمسار العلمي الهندسي، والمسار الإنساني، والمسار الإداري، بالإضافة إلى كليات المجتمع (الدبلوم). مضيفاً أن عملية القبول لا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، كما أنه لا يتطلب أيضاً مراجعة العمادة وستكون وسيلة الاتصال الأساسية هي رسائل الجـوال (sms).

 

وبين الدكتور القرشي أنه يشترط للقبول الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص (التحصيلي والقدرات للتخصصات الصحية والهندسية والعلمية والحاسوبية) (القدرات للتخصصات النظرية). مشيراً إلى أنه يشترط للقبول بالمسار الصحي (الكليات الصحية) ألا يقل المعدل التراكمي للثانوية العــــــــــامة عن 90 بالمائة وأن يكون من خريجي العام الحالي (1439 /1440 هـ)، فيما يشترط للقبول بكلية الهندسة أن يكون من خريجي العام: (1438 / 1439 هـ) أو العــام ( 1439/1440هـ ). لافتاً إلى أنه لن يتم قبول أي طالب أو طالبة إذا مضى على تاريخ تخرجه من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات، حيث سيكون القبول وفقاً لنتائج الطالب والمقاعد المتاحة.

 

ودعا إلى مراجعة الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل باستمرار للاطلاع على مزيد من المعلومات والبينات المتعلقة بآلية القبول والجدول الزمني لذلك.

روابط ذات صلة

الجراد يأخذ نصيبة من فنان العرب بحفلة القصيم

الجراد يأخذ نصيبة من فنان العرب بحفلة القصيم
وزارة العمل: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

وزارة العمل: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس
مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك بمحافظتي الحديدة والبيضاء

مقتل 44 من مليشيا الحوثي في معارك بمحافظتي الحديدة والبيضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*