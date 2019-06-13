أمانة الشرقية: إنشاء عشر حدائق بالدمام

المناطق _ الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنها تقوم حاليا بأعمال إنشاء ثلاث حدائق بحاضرة الدمام من أصل عشر حدائق تعتزم الأمانة إنشاؤها، حيث ستكون هذه الحدائق الأولى حديقة الواحة وبمساحة 1315متر مربع وحديقة الشعلة بمساحة 1821 متر مربع، وحديقة الفرسان بمساحة 1611متر مربع في غرب الدمام، وسيراعى في انشاؤها دمج ذوي الإعاقة للاستفادة منها.

وأبانت بأن باقي الحدائق السبع ستتوزع في شرق الدمام إذ سيتم انشاء حديقة المنتزه بمساحة 10150 متر مربع، و حديقة النورس بمساحة 3907 متر مربع، وفي غرب الدمام سيتم إنشاء حديقة طيبة بمساحة 3635متر مربع، وفي وسط الدمام سيتم إنشاء حديقة العزيزية بمساحة 3242 متر مربع، و حديقة العنود بمساحة 3475 متر مربع، وحديقة المحمدية بمساحة 1875 متر مربع، وحديقة الجلوية بمساحة 1634 متر مربع.

وتسعى أمانة المنطقة الشرقية لإنهاء هذه الحدائق العشر بشكل كامل وحتى يتم الاستفادة منها من قبل المرتادين.

من جانبه أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا بأن وكالة التعمير والمشاريع تنفذ أعمال البنى التحتية لهذه الحدائق، وتبذل قصارى جهدها لإنهاء هذه المشاريع في الوقت المحدد وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين وتوفير سبل الترفيه والراحة لهم من خلال الحدائق التي تساهم في ترفيههم ضمن برامجها المستمرة في تحسين جودة الحياة.

ونوه المهندس الملا إلى أنه سيتم مراعاة ذوي الإعاقة في مثل هذه المشاريع بهدف دمجهم في المجتمع بتوفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشاريع، وأن الفائدة التي ستعود على الجميع من خلال إنشاء العديد من هذه الحدائق سيكون إيجابياً، داعياً الجميع المساهمة في الحفاظ على هذه الممتلكات العامة.