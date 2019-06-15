252 جولة تفتيشية تنفذها صحة حفرالباطن على المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة خلال الربع الثالث من العام 1440هـ

252 جولة تفتيشية تنفذها صحة حفرالباطن على المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة خلال الربع الثالث من العام 1440هـ

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252 جولة تفتيشية تنفذها صحة حفرالباطن على المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة خلال الربع الثالث من العام 1440هـ

252 جولة تفتيشية تنفذها صحة حفرالباطن على المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة خلال الربع الثالث من العام 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=740685
حفرالباطن - عبدالله السعيدي
نفذت إدارة الالتزام في صحة حفرالباطن 252 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية في القطاع الخاص مع تنفيذ حملة رقابية على الممارسات المخالفة في صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية في جميع صيدليات المحافظة، رصدت خلالها هذه الجولات عدد من المخالفات.
وأكدت صحة حفرالباطن أن الجولات التفتيشية العامة شملت مستشفيان و40 مجمع طبي عام وخاص وعيادة متخصصة، و94 صيدلية، ومختبران، ومركزين علاج طبيعي، و19 محل لبيع النظارات، والتي تهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات المقدَّمة للمراجعين، حيث تم رصد 16 مخالفة، مع استقبال 95 شكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأضافت: أنه خلال الربع الثالث من العام 1440هـ تم إطلاق حملة رقابية على الصيدليات في القطاع الخاص، لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية حيث تم تنفيذ 94 جولة ورصد معها مخالفة واحدة، اعتمدت خلالها الحملة على أسلوب المتسوق السري كمهمة رئيسة للتأكد من التزام جميع الصيادلة بالوصفة الطبية عند صرف الأدوية.

يُذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.

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