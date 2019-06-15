مبتكرون .. برنامج وطني من الأحساء لـ 50 موهوب على مستوى المملكة

المناطق _ الأحساء

أطلقت مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية ممثلةً في فاب لاب الأحساء بالتعاون مع وزارة التعليم برنامجًا وطنيًا صيفيًا لدعم الموهوبين والموهوبات في المملكة وذلك ابتداءً من السبت 12 شوال ويمتد لأسبوعين في مقر المؤسسة.

وحمل البرنامج الوطني اسم “مبتكرون.. ملتقى رواد الابتكار الصيفي الأول” ويضم 50 طالبًا وطالبة تم ترشيحهم من قبل إدارات تعليم المناطق. ويهدف البرنامج الوطني لتعليم المشاركين منهجية الابتكار وتدريبهم على استخدام

تقنيات التصنيع الرقمي كالطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر والبرمجة لتصميم مشاريع ابتكارية تشكّل حلولًا لمشكلات واقعية. كما يساهم الملتقى بطرح مشاريع ابتكارية وطنية وتحفيز الموهوبين لتقديم ابتكارات نوعية

من جهته، أكد عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية حرص المؤسسة عمومًا وفاب لاب الأحساء بوجه خاص على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها ودعمها وفق الإمكانيات المتاحة،

مضيفًا أن شمولية الفاب لاب وكونه مركزًا للإبداع والابتكار كمشروع تم تقديمة بشراكة استراتيجية مع الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء يعمل على دعم واستضافة كافة المبدعين وأصحاب المحتوى الباحثين عن منصة للدعم والنشر،

سواء في الأحساء أو خارجها. وأشاد السلطان بتعاون وزارة التعليم ممثلة في إدارات الموهوبين حول المملكة التي مكّنت المؤسسة من تقديم هذا البرنامج الوطني في الأحساء.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة ستنضم معرضًا ختاميًا للبرنامج لعرض المشاريع الابتكارية التي ستنفذها المجموعات المشاركة وسيتم تحكيمها من خلال معايير يحددها المدربين القائمين على الملتقى.