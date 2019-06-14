“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة

المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.