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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة

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“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة
http://almnatiq.net/?p=740713
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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