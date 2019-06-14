نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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