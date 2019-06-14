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غدا الأحد تنطلق برامج «النادي الصيفي» بجامعة القصيم

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تشمل مسابقات رياضية وثقافية على مدى 35 يوما

غدا الأحد تنطلق برامج «النادي الصيفي» بجامعة القصيم

غدا الأحد تنطلق برامج «النادي الصيفي» بجامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=740716
المناطق - بريدة

تنطلق يوم غد الأحد أنشطة وفعاليات «النادي الصيفي» الذي تنظمه جامعة القصيم للعام الثاني على التوالي بالصالة الرياضية بالمدينة الجامعية، ويقيم العديد من المسابقات الرياضية والثقافية والزيارات العلمية لطلاب كافة المراحل الدراسية على مدى 35 يوما، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية وأوقات الفراغ لدى الطلاب في أنشطة مفيدة ونافعة، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى أربع فئات، الابتدائية (براعم وفتيان)، المتوسطة (أشبال)، الثانوية والجامعية (شباب)، ولا زال موقع التسجيل متاحا لأبناء المنطقة للتسجيل في النادي الصيفي عبر الرابط: https://forms.gle/HLrbmDJA3Dy3X9eK9 

 

ويقدم نادي جامعة القصيم الصيفي أنشطة مختلفة في عدة مجالات متنوعة منها الرياضية التي تشمل مسابقات (كرة القدم وكرة قدم الصالات والبولينج والسباحة وصالة اللياقة والملعب الصابوني وتنس الطاولة والتنس الأرضي والبلياردو والهوكي)، كما يشمل الجانب الثقافي عدة مسابقات ودورات تطويرية من أبرزها مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة “من الشهيد”، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المختلفة في عدة مجالات منها: تهيئة الطلاب المستجدين لمرحلة الجامعة، ودورة المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية، ودورة المواطنة وتعزيز الأمن الفكري ودورة تحسين الخط، وكذلك دورة عن دور الشباب في تحقيق رؤية 2030، وغير ذلك من الأنشطة الصيفية التي يقدمها النادي.

وتهدف هذه الأنشطة التي تقدمها الجامعة إلى تحقيق الفوائد لأبناء المنطقة واستغلال وقت الإجازة الصيفية في المشاركة بالبرامج المفيدة الثقافية والترفيهية، التي تساهم بشكل فعال في الاستغلال الأمثل لأوقاف فراغ لديهم في تلك الفترة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في حاضرهم ومستقبلهم.

من جهته، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء أن فعاليات النادي سوف تشتمل على العديد من الفعاليات الجديدة الثقافية والاجتماعية والرياضية والزيارات المختلفة، مشيرًا إلى أن أنشطة النادي سوف تستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 20/11/1440هـ.

وأشار “العقلاء” إلى أن النادي الصيفي يسعى حاليا من خلال المراسلات مع الجهات ذات العلاقة لإقامة فعالية جديدة مثل تعليم ركوب الخيل، مؤكداً على أهمية دور الجامعة المجتمعي في تفعيل طاقات جميع الفئات الشبابية خلال الإجازة الصيفية، ومتمنياً أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق للنادي الذي يواصل تقديم أنشطته للسنة الثانية بتوجيه من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود الذي سخر كافة إمكانيات النجاح للقائمين على تنظيم أنشطة النادي وفعالياته. 

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