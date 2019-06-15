مدير جامعة القصيم: استهداف المنشآت المدنية يؤكد أن ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» والمملكة قادرة على ردعها

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استنكر معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، الاعتداء الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، وما تبعه من محاولة فاشلة لاستهداف منشآت ومواقع مدنية أخرى في أبها وخميس مشيط، موضحًا أن هذا العمل الجبان يؤكد من جديد على أن جماعة الحوثي غير الشرعية ماضية في كونها أداة إرهابية لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها لصالح قوى خارجية في مقدمتها إيران، كما أنه يعكس حالة اليأس والتخبط التي يعيشها قادة الحوثي في القدرة على السيطرة على الأحداث.

وأدان “الداود” التبجح الذي تنتهجه هذه الجماعة في استهداف المدنيين الأبرياء وهو العمل الذي لا تقوم به سوى المنظمات الإرهابية التي ترتكز أهدافها على نشر الفوضى والدمار وإرهاب الناس، مؤكدًا أن بلادنا المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تستند على احترام القوانين الدولية قادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الهجمات الإرهابية وردعها، وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة في جميع المواقع والمنشآت المدنية في كافة أرجائها.

وأوضح مدير جامعة القصيم أن إبلاغ المملكة لمجلس الأمن الدولي بتفاصيل هذه الحادثة الإرهابية التي أدت إلى إصابة 26 مدنيا من جنسيات مختلفة، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته تجاه أعمال إيران العدوانية، وضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه هذه السلوكيات التي تضع المنطقة في حالة حرب دائم، سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه والمقيمين فيه وينصر جنودنا البواسل في مواقع الشرف والذود عن الوطن، ويغفر لشهدائنا، ويشفي جرحانا من الجنود.